YK Enerji'den Akbelen Ormanı açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, ruhsatlı maden sahası içerisinde yer alan Akbelen ormanının, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93'ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7'si ise odun dışı ürün olarak planlanmış ve kesime tabi ekonomik fonksiyonlu ağaçlandırma alanı olarak tanımlandığı kaydedildi.

Söz konusu ormanın milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı gibi ekolojik veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan olmadığı ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

YK Enerji olarak, elektrik üretimi ve buna yönelik madencilik faaliyetlerimizi dünya standartlarına uygun, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde yürütüyoruz. Son günlerde bazı yayın organlarında yer alan haberlerde, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda hakkımızda gerçeği yansıtmayan bazı iddiaların ortaya atıldığını üzülerek izliyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biri olan Yeniköy Kemerköy Santralleri, toplamda 1.095 MW kurulu gücü ile ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15’ini, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2,5’ini sağlamaktadır. Türkiye için stratejik değere sahip olan bu santraller ülkemizin büyük turizm bölgelerinden Güney Ege’de kullanılan elektriğin ise yaklaşık yüzde 62’sini karşılayarak çok önemli bir kamu hizmeti vermektedir.

İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır. Kamuoyunun gündemindeki ruhsatlı maden sahamız içerisinde yer alan Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93’ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7’si ise odun dışı ürün olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı olarak tanımlanmıştır. Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır.

YK Enerji çalışanları, hissedarları ve paydaşları olarak bizler de tüm yurttaşlarımız gibi en üst düzeyde çevre bilinci ve hassasiyetine sahibiz. Kurulduğumuz günden bu yana yasalara, insana ve çevreye uyumlu bir şekilde ülkemiz için hayati önem taşıyan ve bir kamu hizmeti olan elektrik üretimini kesintisiz sürdürmek için 7/24 çalışmaktayız.