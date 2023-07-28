Ek MTV'ye ilişkin esaslar belirlendi

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ilişkin genel tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak.

İlave vergi, bu yıla mahsus olacak ve bir defa alınacak. Ek MTV, birinci taksiti ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Ödemeden satışa izin yok

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek MTV'den muaf olacak.