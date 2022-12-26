Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 5.959,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.918,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselerek 5.940,50 puana çıktı.

Analistler, Noel tatili nedeniyle haftanın ilk gününde batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasaların işleme kapalı olduğunu kaydederek, açık olan Asya piyasalarında ise sakin bir seyir izlendiğini söyledi.

Aralık vadeli endeks ve pay kontratlarında vade sonuna 5 gün kalması nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli olmalarında fayda olduğunu vurguladı.