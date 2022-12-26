TASS ajansının haberine göre, Novak, söz konusu açıklamasında "Gaz kıtlığı devam ettiği için Avrupa pazarı önemini koruyor ve arzı yeniden başlatmak için her türlü fırsatımız var." ifadesini kullandı.

Novak, "Örneğin siyasi nedenlerle durdurulan Yamal-Avrupa Boru Hattı hala kullanılamıyor." dedi.

Mayıs ayında Gazprom, Polonya'nın ruble yoluyla ödeme yapmayı reddetmesinin ardından Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'dan geçen kısmının sahibi olan firmaya yaptırım kararı almış ve doğal gaz arzını kesmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Moskova'nın Türkiye'de bir aktarma merkezi oluşturduktan sonra Türkiye üzerinden ek gaz arzını değerlendirdiğini de yineledi.

Novak ayrıca, Moskova'nın bu yıl Avrupa'ya 21 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevk etmesinin beklendiğini söyledi.