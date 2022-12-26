Devlet televizyonu NHK'ya göre, 17 Aralık'tan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Japonya Afet Yönetim Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Kazalarda, en az 90 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kuzeydoğu Japonya'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz hafta sezonluk ortalama kar yağışının 3 katının kayda geçtiği açıklandı.

Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adası'nda yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.