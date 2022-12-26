Türkiye, terörün kökünü yerinde kurutma stratejisiyle PKK/YPG terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu amaçla, Suriye'ye yeni bir kara harekatının sinyalini vermişti.

Bu gelişmeler üzerine ABD'den operasyonun önlenmesine yönelik açıklamalar gelmesi dikkat çekti.

Ardından ABD'nin son 3 hafta içinde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyonlarında artış görüldü.

Kasım Ayı sonunda DEAŞ lideri "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesinin ardından, ABD Merkez Komutanlığı, 11 Aralık'ta yeni bir operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CENTCOM operasyonda, DEAŞ'ın sözde Suriye Eyalet Yetkilisi Anas da dahil olmak 2 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

ABD geçtiğimiz hafta da Suriye’nin doğusunda, DEAŞ unsurlarına 3 helikopter saldırısı düzenlendiğini ve 6 DEAŞ militanının yakalandığını açıklamıştı.

Bu operasyonda Suriye bölge sorumlusu El Zubeydi etkisiz hale getirilirken, CENTCOM, özellikle operasyonun en büyük bileşeninin, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri olduğunu vurgulamıştı.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder da, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir askeri harekatıyla ilgili tavırlarının net olduğunu belirtmiş, odak noktalarının DEAŞ olmaya devam ettiğinin altını çizmişti.

Uzmanlar ABD'nin bu operasyonlarla, DEAŞ tehlikesinin hala güncel olduğunu, ABD'nin bölgede en büyük partneri olan terör örgütü YPG'nin zarar görmemesi gerektiği mesajını vermeye çalıştığını kaydediyor.

Haber: Ali Artmaz