Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgeye 22 Aralık yerel saatle 09.30'da giren gemilerin, Taişo Adaları yakınında Japon balıkçı gemilerine yaklaştığı bilgisi verildi.

Gemiler, 25 Aralık öğle saatlerine kadar bölge civarında seyretti. Çin gemilerinin ihlal süresi 72 saat 45 dakika olarak kayda geçti.

Bu süre, Japon hükümetinin 2012'de Senkaku Adaları'nı satın almasından bu yana, Çin'in en uzun süreli ihlali olarak dikkat çekti.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.