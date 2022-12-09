Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürerken, Eski DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi James Jeffrey, TRT Haber'e konuştu.

Jeffrey, PKK'nın Suriye koluna yeni bir isim verip "DEAŞ'ı yenmek" görevi adı altında ortaklık yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin tüm uyarılarına karşın, Washington'un terör örgütüyle iş birliği süresinin belirsizleştiğini vurguladı.

ABD'nin Suriye'nin Kuzeydoğusundaki varlığını bitirmeyeceğine değinen Jeffrey, DEAŞ'ın hala büyük bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

"DEAŞ ile mücadelenin ismini sürekli değiştirdik"

DEAŞ ile Mücadele için Küresel Koalisyon ardından DEAŞ’ı yenmek, yeniden doğmasını önlemek oldu.

Jeffrey, aşındırmak kelimesini kimsenin anlamadığını bu nedenle değiştirildiğini şu sözlerle aktardı:

"Bu, Obama ile başladı. DEAŞ’ın aşındırma misyonuydu. Aşındırmak ne demek kimse anlamadı, o yüzden biz de değiştirip DEAŞ’ın yenmek, sözde bölgesel devletini yok etmek dedik ki bunu da yaptık."

Jeffrey, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının haklı olduğunu da vurguladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerinin ABD'yi de kaygılandırması gerektiğini söyledi.

"PKK’nın Suriye’deki eylemleri, ABD için de kaygı sebebi olmalı"

PKK’nın Suriye’deki herhangi bir eyleminin Türkiye için olduğu kadar ABD için de kaygı sebebi olması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz Suriye demokratik güçleri adını verdiğimiz, Suriye kolu ile DEAŞ’a karşı ortaklık yürütüyoruz. Türkiye'nin Suriye ve Irak’taki PKK eylemleri ile ilgili gerçek güvenlik kaygıları var. DEAŞ da bir terör örgütü, biz çok farklı güvenlik kaygılarını kombine etmeye çalışıyoruz ve bu da ilişkilerde ileri geri gidilmesine yol açıyor. Biden yardımcıyken YPG’nin Münbiç'ten çıkacağı taahhüdünde bulundu ama YPG çıkmadı.”

Büyükelçi Jeffrey, Çin ve Rusya'ya odaklanmalarının ABD'nin Orta Doğu'yu terk edeceği anlamına gelmediğini söyledi.