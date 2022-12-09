Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da maden ocağında patlama: 9 kişi öldü
[Fotograf: AFP]
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, eyalete bağlı Sawahlunto kentindeki özel bir kömür madeninde gaz patlaması yaşandığını duyurdu.
Kazada 9 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin kurtarıldığını ifade eden yetkililer, bir kişinin ise halen arandığını aktardı.
Arama kurtarma ekibi sözcüsü, maden ocağının konumu nedeniyle, arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin zorlandığını aktardı.
Etiketler: Endonezya
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