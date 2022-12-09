Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Mecali, İsrail'in bölgedeki askeri tırmanışının, bedelini herkesin ödeyeceği yeni bir şiddet sarmalına girileceği sinyalini verdiğini kaydetti.

"Şiddet, daha fazla şiddeti doğurur"

"Şiddet, daha fazla şiddeti doğurur." ifadelerini kullanan Mecali, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin yaşadığı şehirlere düzenlediği baskınlara ve barış sürecinin durmasının gölgesinde attığı adımlara tepki gösterdi.

Mecali, tüm bunların, bölgede barış ve güvenliği tehdit eden, adil barış umutlarını tüketen, sorumlusunun İsrail olduğu tehlikeli bir tırmanışa neden olacağı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Filistinlilere karşı askeri operasyonlarını ve iki devletli çözüm ile barış fırsatlarını yok eden tüm hukuk dışı uygulamalarını durdurması gerektiği vurguladı.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı 217'ye yükseldi

Batı Şeria'nın Cenin kentine dün sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçleri, 3 Filistinliyi öldürmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı da sene başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan bu baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor.