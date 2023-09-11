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Ekonomi
AA 11.09.2023 09:39

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 yükselişle 9.187,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 9.187,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 9.157,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 9.177,00 puana yükseldi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını belirterek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret etti.

G20 Zirvesi'nden sonra açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, istihdam piyasasına zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceklerine giderek daha fazla güvendiğini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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