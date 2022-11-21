Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 4.972,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 4.971,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını belirterek, hafta boyunca yoğun haber ve veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talebi artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yeniden güçleniyor.

Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.950 ve 4.910 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.