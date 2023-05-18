VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.391,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 5.385,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Analistler, ABD'de bugün perakende devi Wallmart'ın finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, şirketin gelecek dönem projeksiyonlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal İstikrar Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.400 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.