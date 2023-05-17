Rusya Maliye Siluanov: Petrol ve gaz gelirlerimiz planların altında kaldı

Siluanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlık ettiği hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe gelirlerinin, toplam planlanan yıllık gelirlerin yüzde 30'una ulaştığına işaret eden Siluanov, “Bütçe giderleri ise yüzde 39 oranında gerçekleşti. Bu nedenle, bütçe konusunda düzeltmemiz gereken geçici bir dengesizlik var.” şeklinde konuştu.

Siluanov, petrol ve doğal gaz dışı bütçe gelirlerinde artış yaşandığını belirterek, “Petrol ve doğal gaz dışı gelirler planlandığı gibi artıyor. Yani, muhtemelen yıl sonuna kadar petrol ve gaz dışı gelirlerde hafif bir artış bekliyoruz.” dedi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinde ise düşüş yaşandığını vurgulayan Siluanov, “Ancak sorun petrol ve gaz gelirlerinde. Koşulları, bütün indirimleri göz önünde bulundurursak şimdilik planların gerisinde kaldıklarını görüyoruz.” yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke de olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talebinde bulunuyor.