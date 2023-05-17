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Dünya
AA 17.05.2023 15:46

BM, Sudan'daki insani ihtiyaçlar için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da krizden etkilenenlerin insani ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 2,6 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM, Sudan'daki insani ihtiyaçlar için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı
[Fotograf: TRT Haber]

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Sudan'da bu yıl mayıs-ekim dönemini kapsayan insani müdahale planı ile bölgesel mülteci müdahale planı açıklandı.

OCHA Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmaların yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Rajasingham, Sudan'daki krizin milyonlarca kişinin hayatını etkilediğine dikkati çekerek, "Sudan'daki insanlar temel ihtiyaçlarına ve sağlık hizmetlerine erişemiyor. Yaklaşık bir milyon Sudanlı yerinden oldu ve komşu ülkelere geçti. Bugün ülkede Sudan nüfusunun yarısından fazlası olan 25 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyacı var. Bu, Sudan'da gördüğümüz en yüksek rakam. Bugün başlattığımız müdahale planı, bu gerçeği yansıtıyor." dedi.

Revize edilen bu yardım planı ile 18 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Rajasingham, bu yıl Sudan'daki ihtiyaçların karşılanması kapsamında yaklaşık 2,6 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BMMYK'den 472 milyon dolar yardım çağrısı

BMMYK'nin Operasyonlardan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou, Sudan'daki yıkıcı krizin bir ayı aşkın süredir devam ettiğini, sayısız insanın evlerinde tutsak kaldığını ve korktuğunu vurguladı.

Sudan'daki masum insanlar için imkanı olan ülkelere yardım çağrısını yineleyen Mazou, "Bugün, 6 ay içerisinde bir milyondan fazla kişinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için yaklaşık 472 milyon dolar yardım çağrısı başlattık." dedi.

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