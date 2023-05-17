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Ekonomi
AA 17.05.2023 18:20

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4.661,68 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrar raporu, piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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