Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6.013,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 5.982,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselerek 6.004,75 puana çıktı.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, Noel ve yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Doğal gaz keşfi hisseleri etkileyebilir

Aralık vadeli endeks ve pay kontratlarında vade sonuna 4 gün kalması nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli olmalarında fayda olduğunu bildirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin yeni keşiflerle 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladığına dikkati çekerek, bu durumun hisse ve sektör bazlı performansları etkileyebileceğini dile getirdi.

Bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.050 ve 6.100 seviyelerinin direnç, 5.950 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.