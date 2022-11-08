Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4.981,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,6 üzerinde 4.967,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.976,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyretmeye devam ettiğini, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 52 ihtimalle 50, yüzde 48 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.000 ve 5.040 seviyelerinin direnç, 4.950 ve 4.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.