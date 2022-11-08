Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında büyümeyi sürdürme ve istihdam artışını destekleme hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini dile getiren Bakan Nebati, üretim odaklı ve anti-enflasyonist kredi politikalarını sürdürdüklerini belirtti.

İşletmelere enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetli ticari krediler sağlandığını anımsatan Nebati, Temmuz sonunda yüzde 30 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18’lere gerilediğini açıkladı.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) November 8, 2022

"Bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık yüzde 68,2 arttı"

Uygulanan politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığının yüksek olduğunu aktaran Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür.

Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."