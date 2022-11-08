Başörtüsü ve aile konusundaki anayasa değişiklik teklifinde yol haritası nasıl olacak?

Teklifin, gelecek hafta başında AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması ile süreç başlayacak.

Anayasa değişiklik teklifinde son sözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri söyleyecek.

Gizli oylama iki tur yapılacak

Genel Kurul'da, iki ayrı madde için iki tur oylama düzenlenecek. Milletvekilleri oylarını gizli kullanacak.

Maddeler ayrı ayrı oylanacak. Genel Kurul'da ikinci tur oylama belirleyici olacak.

Her iki madde için yapılan oylamada, 360 ve 399 arasında verilecek "evet" oyu, referandum kapısını açacak. 400 ve üzeri oy ise anayasa değişiklik teklifinin doğrudan kabulünü sağlayacak.

İkinci tur belirleyici olacak

İkinci turda, 360 kabul sayısını bulamayan madde tekliften düşecek. Eğer başörtüsünü anayasal güvenceye kavuşturan düzenleme 400 kabul oyu ile Genel Kurul'dan geçerse referanduma gerek kalmadan Anayasa değişikliği sağlanmış olacak. Ailenin korunmasını öngören madde, 360 kabul oyu sayısında kalırsa referandum yolu açılacak.

Muhalefetin tavrı bu anlamda önem kazanıyor. CHP ve İyi Parti'den benzer bir açıklama geldi; her iki parti de temel hak ve özgürlüklerin oylanamayacağı görüşünde. Muhalefetin oylamada yer alıp almayacağı partilerin yetkili kurullarında ele alınacak.