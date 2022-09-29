Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 3.634,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 3.619,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yükseliş eğiliminde hareket ederek 3.644,75 puana çıktı.

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ve pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCM) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, pay vadeli işlem kontratlarında yarın vade sonu olduğunu anımsatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle sert dalgalanmalar görülebileceğine dikkati çekti.

Teknik açıdan endeks kontratında 3.620 ve 3.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 3.670 ve 3.700 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.