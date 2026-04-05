İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis memuru Yalçın için taziye mesajı

İletişim Başkanı Duran, mesajında, servis aracının yaptığı kaza sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet diledi.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda servis aracının yaptığı trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman polis memurumuz Seçkin Yalçın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun.