Az Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.04.2026 13:36

8. Etnospor Forumu "Geleneksel Sporlar Ödülleri" töreniyle sona erdi

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) global iletişim ortağı olduğu, Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı 8. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporlar Ödülleri" töreniyle sona erdi.

[Fotograf: AA]

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür sesle duyurmak gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın en az bir geleneksel sporla tanışmasını sağlamalı, gençlerimizin bu alanlara erişimini kolaylaştırmalı ve kendi branşlarında örnek olacak sporcular yetiştirmeliyiz." dedi.

Bilal Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, her etkinliğiyle verimli ve ufuk açıcı bir Etnospor Forumu'nu daha geride bıraktıklarını söyledi.

"Ethnosport 2027" gündemiyle bir araya gelinen tüm oturumların önemli kazanımlar ürettiğini memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, "Sizlerdeki heyecana ve kararlılığa şahit olmak bizler için ayrı bir güç kaynağı oldu. Geleneksel sporların geleceğini bir sorumluluk olarak omuzlayan siz değerli katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Her buluşmada ortaya koydukları hedeflerin, somut sonuçlara dönüşmesinin umut verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki geleneksel sporları çok daha güçlü bir gelecek bekliyor. Ethnosport 2027 vizyonuyla hep birlikte ortaya koyduğumuz irade, attığımız adımların artık köklü bir çınara dönüştüğünü gösteriyor. Evet bu çınarın gölgesinde hepimize yer var. Saygı, barış ve dayanışma ruhuyla geleneklerimizi koruyup, yaşatabiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte, geleneklerimizi korumanın ötesine geçerek daha güçlü bir hamle dönemine girmeliyiz. Dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür bir sesle duyurmalıyız. Çocuklarımızın en az bir geleneksel sporla tanışmasını sağlamalı, gençlerimizin bu alanlara erişimini kolaylaştırmalı ve kendi branşlarında örnek olacak sporcular yetiştirmeliyiz."

Törende, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 'Liderlik' ödülünü, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sağda), Tokayev adına ödülü Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov'a (solda) verdi.[Törende, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 'Liderlik' ödülünü, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sağda), Tokayev adına ödülü Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov'a (solda) verdi.]

"Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım"

Erdoğan, bu konuda herkesin üzerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Bugüne kadar verilen anlamlı mücadelenin, yarın başarı hikayeleriyle taçlanacağına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım. Gözümüz ve kulağımız dünyanın dört bir yanından yükselecek başarı haberlerinde olsun. Sevinçlerimizi çoğaltalım. Çünkü bu yolculuk, insanlığa en kıymetli değerlerden birini vadediyor, dostluk ve dayanışma." ifadelerini kullandı.

Foruma katılan bazı ülkelerin temsilcileri, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim etti, fotoğraf çektirdi.[Foruma katılan bazı ülkelerin temsilcileri, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim etti, fotoğraf çektirdi.]

8. Etnospor Forumu'na katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten Erdoğan, Geleneksel Sporlar Ödülleri'ne layık görülen kişi ve kuruluşları tebrik etti.

Bilal Erdoğan, Ethnosport 2027 yolculuğunun hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımcıları 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 8. Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.

Konuşmaların ardından, Bilal Erdoğan ve Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt tarafından, geleneksel sporlar ve oyunlara hizmet eden ve bu kapsamda önemli çalışmalar yapan isim ve kurumlara ödülleri verildi.

ETİKETLER
Etnospor TRT
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ