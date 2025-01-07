VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 11.700,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, yatay seyreden şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,03 azalışla 11.700,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 azalışla 11.680,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 seviyelerinin direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.