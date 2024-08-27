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Ekonomi
AA 27.08.2024 09:32

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,12 düşüşle 10.534,25 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 azalışla 10.534,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 10.546,73 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.531,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, açıklanacak bilançolar öncesinde teknoloji hisselerindeki değer kaybı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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