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Ekonomi
AA 26.08.2024 15:10

Doğu Karadeniz'den 25 ülkeye su ürünü ihracatı

Doğu Karadeniz'den 7 ayda Rusya Federasyonu başta olmak üzere 25 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz'den 25 ülkeye su ürünü ihracatı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 7 ayda 19 bin 339 tonluk su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 105 milyon 219 bin 863 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 16 bin 650 tonluk su ürünü ihracatı karşılığında 103 milyon 140 bin 678 dolar gelir sağlanmıştı. Doğu Karadeniz'den böylece yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, değerde de yüzde 2 artmış oldu" bilgilerini verdi.

Kalyoncu, "Rusya Federasyonu 66 milyon 503 bin 75 dolarla ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu 11 milyon 465 bin 508 dolarla Beyaz Rusya ve 10 milyon 27 bin 709 dolarla Vietnam takip etti. Bölgeden ayrıca geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Ukrayna, Danimarka, Mısır, Kenya, Filipinler, İspanya ve KKTC'ye de bu dönem su ürünleri satıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret eden Kalyoncu, söz konusu ürün ihracatında yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlamayı beklediklerini ifade etti.

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