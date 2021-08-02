Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
VatanJet, hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), VatanJet'in hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldığını duyurdu.
SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşletme ruhsatı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'a takdim edilmiştir" bilgisi verildi.
VatanJet (HEAŞ), Hava Taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmıştır. İşletme ruhsatı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal YÜKSEK tarafından, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin SAĞLAM’ a takdim edilmiştir. pic.twitter.com/8bsHyO67gY— Sivil Havacılık GM (@SHGM) August 2, 2021
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