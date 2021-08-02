SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşletme ruhsatı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'a takdim edilmiştir" bilgisi verildi.

VatanJet (HEAŞ), Hava Taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmıştır. İşletme ruhsatı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal YÜKSEK tarafından, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin SAĞLAM’ a takdim edilmiştir. pic.twitter.com/8bsHyO67gY — Sivil Havacılık GM (@SHGM) August 2, 2021