Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya ve Muğla'ya 13 milyon lira ek kaynak
Orman yangınlarının devam ettiği Antalya'ya 10 milyon lira, Muğla'ya 3 milyon lira ek kaynak daha gönderilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yanık, Antalya ve Muğla'ya toplamda 13 milyon lira ek kaynak aktarılacağını belirterek şunları söyledi:
"Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilettik.
Yangının devam ettiği Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 10 milyon TL, Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza da 3 milyon TL ek kaynak daha gönderiyoruz."
Etiketler: Derya Yanık Orman Yangını Yangın Antalya Muğla Sosyal Yardımlar
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