Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla da dikkat çeken uzun elmada hasat sürüyor.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, 2018 yılında coğrafi işaret alarak tescil edilen Kağızman uzun elmasının elips şeklinde, yarısı kırmızı, yarısı beyaz renkte bir elma olduğunu, ortasından kesildiğinde yıldız görünümünün ortaya çıktığını söyledi.

Ertaş, uzun raf ömrüne sahip bu meyvenin ağacının olgunluk döneminde 100 kilograma yakın ürün verdiğini vurguladı.

"Sadece bu topraklarda yetişiyor"

Bu yıl uzun elma veriminde geçen yıla kıyasla yüzde 50 artış olduğunu anlatan Adem Ertaş, şöyle konuştu:

"Şu anda uzun elmanın dalında kilogram fiyatı 10 lira. Bu elma tüketiciye kilogramı 20 lira civarında ulaşmakta. Kağızman elması sadece Aras Havzası'nda yetişmekte ve buraya ait bir tür. Bu elmanın fidesi nereye götürülüp ekildiyse uzun şekilden yuvarlak şekle dönüşüyor. Sadece bu topraklara, bu havaya, bu rakıma, buranın suyuna mahsus yetişen bir elma türüdür. Bu yıl üreticimizin yüzü güldü, inşallah gülmeye devam eder."

"Japonya ve Rusya'ya gönderiliyordu"

Uzun elmanın en az 12 santim boyunda 8 santim eninde olduğuna dikkat çeken Ertaş, bu türün devlet desteğiyle bölgede yaygınlaştırılabileceğini söyledi.

Ertaş, "Eskiden Japonya ve Rusya'ya kadar gönderiliyordu. Uzun elma ağacı sayısı 15-20 binden, 2 bin 500-3 binlere kadar düştü. İnşallah üreticimiz kazanmaya devam ederse, ülkemiz de kazanacak yeniden ihracata başlamış olacağız" dedi.