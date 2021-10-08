Sivas'ta il merkezi başta olmak üzere özellikle Kangal, Ulaş, Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde çiftçiler, çerezlik ayçiçeği üretimine yöneldi.

​​​​​​​Kentte 75 bin dekar alanda üretilen ayçiçeğinden bu yıl 9 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın gerek mikroklima, gerek coğrafi iklim ve gerekse altyapı bakımından, tarım ve hayvancılığın tüm alanlarında ilk 10 içerisinde yer aldığını söyledi.

Sivas'ta çerezlik ayçiçeği üretimi ile hem ürün deseninin genişletildiğini hem de ürün miktarının artırıldığını anlatan Ayhan, "Buna bağlı olarak da çerezlik ayçiçeğinde Sivas son 3 yılda çok ciddi gelişim gösterdi. Çerezlik ayçiçeği üretim alanı 2019 yılında 6 bin dekardı, 2020'de 35 bin dekara ve 2021 yılında da 75 bin dekara yükseldi. Geçen yıl 4 bin 200 ton ay çekirdeği hasadı elde edildi, bu yıl da yaklaşık 9 bin ton beklemekteyiz" dedi.

"Çiftçinin yüzünü güldüren ürün"

Ayhan, ayçiçeğinin katma değeri yüksek, endüstriyel özellikleri fazla olan ve çiftçinin de yüzünü güldüren bir ürün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim 'Üreten çiftçi, gelişen Sivas' vizyonumuzun altında yatan gerekçe de budur. Çiftçimizin moral ve motivasyonunu artırmak, ürün deseni bakımından ne kadar zengin bir yelpazeye sahip olduğumuzu, tarımsal potansiyelimizi göstermek istiyoruz. Çünkü bu zamanda yapılan en değerli işlerin başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Toprağımızın her karışı bizim için kıymetli, çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli."

"İklim çok müsait"

Ayçiçeğinde de Sivas'ın adından sıkça söz ettiren iller arasına girdiğini anlatan Salih Ayhan, "Çiftçiyi bilgiyle, toprağı suyla buluşturduğumuz zaman çok güzel işler çıkıyor. Sivas çok geniş bir yelpazeye sahip, iyi anlatmamız lazım. Ayçiçeği burada çerezlik açısından neden önemli? Çünkü iri, kaliteli ve miktar olarak da çok yüksek ve lezzetli. Dolasıyla iklimsel özellikler de çok müsait, bunu anlatmamız lazım" dedi.

Vali Ayhan, yurt dışından çok miktarda çerezlik ayçiçeği alındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de tüketim miktarı da ciddi bir şekilde artmaktadır. Bunu da iyi anlatmak, iyi bilmek lazım. Bu bilgiyi çiftçiyle buluşturduğumuz zaman, neyi, nasıl, ne zaman ekmesi gerektiğini söylediğimiz zaman, her alanda ivme kazanabiliyorsunuz. Sadece geleneksel ürünler arpa, buğday ve yem bitkisi değil, işte ayçiçeğinde, kabak çekirdeğinde, patateste, kenevirde, mor patateste olsun, tıbbi aromatik bitkilerde, arıcılıkta olsun Sivas çok iyi bir noktaya geldi."