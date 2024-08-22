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Ekonomi
AA 22.08.2024 09:08

Ürün ihtisas borsasında üyelik teminatı alınabilecek

Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü ürün ihtisas borsası üyelerinden "üyelik teminatı" alınabilecek.

Ürün ihtisas borsasında üyelik teminatı alınabilecek

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle borsa üyelerinden, borsaya verebilecekleri zararlar ile aidat, komisyon ve diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde doğacak zararları karşılayabilmek amacıyla üyelik teminatı alınabilecek.

Borsada gerçekleştirilen işlemlerde devir ile bedelin ödenmesi, alıcı ve satıcının diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmesi veya temerrüt nedeniyle oluşacak zararın tazmini amaçlarıyla teminat yatırma veya bulundurma zorunluluğu getirilebilecek.

Garanti fonunu yönetmek üzere borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulacak. Genel işleyişiyle teminatlardan karşılanamayan zararlar garanti fonundan karşılanabilecek.

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