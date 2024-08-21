Bakan Bolat: Bundan sonra yapılacak olan, Filyos Limanı'nın bir lojistik üs haline gelmesi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki fabrika açılışının ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Bolat, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Gümrük Müdürlüğü ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunan Bolat, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına geldi.

Burada "Anadolu Şehir Buluşmaları" çerçevesinde kentte gerçekleştirdikleri ziyaret ve programlardan bahseden Bolat, 1990'lı yılların madenciliğin gerilemesiyle sanki kent için olumsuz, kötümser atmosferin yayıldığı bir dönem gibi algılandığını ama 2000'li yılların, özellikle son 20 yılın, ilin gerçekten çok büyük gelişme kaydettiği, sanayide, hizmetler sektöründe, limancılıkta, lojistikte, en önemlisi de Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması hasebiyle şehir için parlak bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

"Zonguldak, doğal gaz, enerji, madencilik ve metal çelik sektörünün merkezi haline geldi"

Bugünün, Türkiye'nin doğal gaz keşfinin dördüncü yıl dönümü olduğuna işaret eden Bolat, "Hatırlıyorum o salgının sıcak ve yakıcı günlerinde ağustos ayının ortalarında Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaklaşık 750 milyar metreküplük doğal gaz keşfini büyük müjde olarak milletimize, dünyaya ilan etmişti. O zaman bu, dünyanın en önemli ekonomi gündemi haline gelmişti. Yıllardır büyük enerji, ithalat faturası nedeniyle büyük dış ticaret açıkları verdiğimiz ve 'Niye bizde petrol, doğal gaz yok?' diye hayıflandığımız dönemin geride kaldığı 4 yıl önceki o müjde, hakikaten Türkiye'nin de talihini döndürmüştü." diye konuştu.

Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 17 Ağustos'ta kente geldiğinde çok güzel müjdeler verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"2026'da günde 20 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle Türkiye'deki yaklaşık 20 milyon hanenin, yani evin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak. Bu anlamda Zonguldak bir doğal gaz merkezi, enerji merkezi, madencilik merkezi ve metal çelik sektörünün merkezi haline geldi. Türkiye, dünyada çelik üretiminde sekizinci sırada, Avrupa'da da birinci, bazı yıllar ikinci sırada. Yaklaşık 30 milyar dolara yakın demir çelik ihracatımız var. Önümüzde çelikte daha yol alacağımız çok mesafe var. Bu yıl da çelik üretimi ve ihracatında 7 ay itibarıyla güçlü artış var. Zonguldak aynı zamanda bir çelik merkezi haline geliyor. Elektrik santralleriyle beraber enerji merkezi haline geliyor."

Zonguldak'ın limancılık merkezi haline de geldiğine dikkati çeken Bolat, "Çünkü Sultan Abdülhamit'e dayanan Filyos Limanı hayali gerçekleşti. Bundan sonra yapılacak olan, Filyos Limanı'nın bir lojistik üs haline gelmesi. Bu çerçevede limana yakın olan Zonguldak Filyos Serbest Bölgesi de inşallah orta ve yakın gelecekte dolarak Zonguldak'a çok büyük yeni imalat kuruluşları, tesisler ve limancılıkta da çok büyük ivme kazandıracak. Türkiye'de son 15 senede yapılan en büyük 2 liman; birisi Filyos, birisi de İzmir Çandarlı Limanı'dır." dedi.

Bolat, kentte havalimanının da açıldığını dile getirerek, Zonguldak'ı güzel günlerin beklediğini ifade etti.

Zonguldak'ın, müteşebbis insanları, emekçileri, madencileriyle Türkiye'nin enerji merkezi; ticaret, lojistik ve limancılık merkezi haline geldiğini vurgulayan Bolat, "Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çerçevede şunu söyleyebilirim; serbest bölgenin genişleme alanında bir küçük sanayi sitesi yapım projesi konusu milletvekillerimiz tarafından bize iletildi ve siz de ilettiniz şimdi. Bu konuda kentin hayrına olan hangi proje ve öneri olursa Ticaret Bakanlığı olarak kendi yetki alanımızda mutlaka Zonguldak'ın yanında yer alacağız. Bu konular inşallah proje aşamasına geldiğinde gerekli desteği sağlayacağız." diye konuştu.

"Zonguldak'a çok büyük yatırımlar yapıldı"

Bakan Bolat, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde Zonguldak'a tarımda, kamu hizmetlerinde, sanayide, limancılıkta çok büyük yatırımlar yapıldığını, esnafı da hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar liralık çok düşük maliyetli esnaf kredisi verdiklerini söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"2024'ün 7 ayı itibarıyla da yaklaşık 900 milyon lira desteğimiz oldu. Birkaç zamandır finansman açısından durgun bir dönem geçirdik ama buraya gelirken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Sayın Abdülkadir Akgül ile görüştüm. Zonguldak Esnaf Kefalet Birliğinin bizden istediği 50 milyon liralık finansman desteği vardı. O müjdeyi de Zonguldak, Karabük ve Bartın esnafı adına burada sizin huzurunuzda vermek istiyorum. 50 milyon liralık bu destek kasaya girmiştir, Zonguldak'tadır bugün. Maliyeti piyasa şartlarının yarısı oranında düşük, ödeme şartları son derece elverişli. 6 ayda bir geri ödemeli 3 yıl vadeli bu destek, Zonguldak esnafı için de inşallah çok iyi destek olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

Zonguldak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini de ziyaret eden Bakan Bolat'a, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu eşlik etti.