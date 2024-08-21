Çok Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.08.2024 16:49

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 789 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yatay seyirle 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 782 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira, işlem miktarı ise 1.122,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

ETİKETLER
Altın Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Kabine Ahlat'ta toplanacak
18:20
Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
18:03
Bakan Uraloğlu: Bitlis'i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladık
18:00
İsrail'den gazetecilere "soykırımı perdeleme" gezisi
17:58
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası
17:49
Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ