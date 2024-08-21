7 ayda 294 milyon dolarlık ayçiçek yağı ihracatı

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, 7 ayda bölgeden gerçekleşen toplam hububat ihracatı 2,5 milyon tonu geçti.

Bölgedeki firmalar toplamda 586 bin ton makarna, 247 bin ton ayçiçek yağı ihraç etti. Bu verilere göre, değer bazında Türkiye'nin toplam makarna ihracatının yüzde 62,9'u, ayçiçek yağı ihracatının ise yüzde 55,7'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapıldı.

7 aylık dönemde bölgeden ayçiçek yağı ihracatı 294 milyon dolara ulaştı.

Aşırı sıcaklar rekolteyi etkiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, aşırı sıcakların ayçiçeği rekoltesini etkilediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu süreçte ürün arz güvenliğini sağlamak ve fiyatlama davranışlarını olumlu etkilemek üzere, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ithalat konusunda önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla gelecek yıl 1 milyon ton yağlık ayçiçeği ithalatı yapılabilmesi için tarife kontenjanı açıldı. Ham yağ üretimini desteklemeye yönelik bu düzenlemenin rafinasyon işlemiyle yemeklik yağ üreterek son tüketiciye hizmet eden işletmelere doğru genişletilmesini arzu ediyoruz. Çünkü tarife kontenjanının sadece ayçiçek tohumu kullanan firmalara tahsis edilmesinin, sektör genelinde bir asimetri ve haksız rekabet doğuracağını düşünüyoruz. Rafinasyon yapan firmalara doğru genişleme olmadığı bir durumda, ham ayçiçeği yağı fiyatlamasının serbest piyasa koşullarında sağlıklı bir şekilde oluşmama riski var."

Ayçiçek yağı imalatının Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Kadooğlu, uluslararası ticari bağlantılar geliştikçe bölgedeki markaların yurt dışında daha fazla bilinen ve talep gören hale geldiğini dile getirdi.