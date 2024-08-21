Bakan Bolat: Türkiye bölgede yıldız gibi parlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zonguldak'ta `Çınar Boru Asitleme Fabrikası Açılış Töreni`nde konuştu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

78 yılda 230 milyar dolara çıkardığımız milli gelirimizi son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükselttik.

Bölgemizdeki sıkıntılara rağmen Türkiye'miz bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor.

İhracatımızda dünyada ticareti geçen yıl yüzde 1,2 dünya mal ihracatı geçen yıl yüzde 5 düşmesine rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran rakamlarla Allah'a şükür büyüyor. Bu yıl ilk 7 ayda yüzde 3,4 mal ihracatındaki artışımızla 261,5 milyar dolar son 12 aylık rakama ulaşmayı başardık.