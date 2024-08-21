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Ekonomi
AA 21.08.2024 12:07

Doğu Karadeniz'in 7 aylık Türk somonu ihracatı arttı

Doğu Karadeniz'den 2024 Ocak-Temmuz döneminde yapılan Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 93 milyon 923 bin 74 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in 7 aylık Türk somonu ihracatı arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yıl bölgeden 19 ülkeye 16 bin 968 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 93 milyon 923 bin 74 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 14 bin 107 ton karşılığı 91 milyon 428 bin 514 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla, miktarda yüzde 20 değerde de yüzde 3 arttığını kaydetti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında her dönem olduğu gibi bu dönem de Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 62 milyon 634 bin 579, Beyaz Rusya'ya 11 milyon 394 bin 320 ve Vietnam'a da 10 milyon 27 bin 709 dolarlık somon ihraç edildi" dedi.

Bölge ihracatının 56 milyon 872 bin 796 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 14 ülkeye somon ihraç edildi. Böylece Trabzon, bölge ihracatının yüzde 60'ını sırtlamış oldu" diye konuştu.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında artış trendinin sürdüğünü, bölge ve Trabzon olarak Türk somonu dış satımında yılın çok güzel rakamlarla tamamlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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