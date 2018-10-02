Üretimi başlayan Tokat domatesi bugün 54 ilde sofraları lezzetlendiriyor

Tokat domatesi, Türkiye'de 54 ilde sofraları lezzetlendirirken, şehirdeki fabrikalarda salçaya dönüştürülerek Fransa, Avusturya, Belçika ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat'ta domates üretiminin 1994 yılında, Yazıbaşı köyündeki yarım dönüm alanda deneme üretimi yapılarak başladığını söyledi.

Sırık domates çalışmaları sayesinde hibrit sera çeşitleri ile açıkta üretim yapılmaya başlandığını anlatan Şahin, "O yıllardan bugüne ilimizde domates üretimi arttı. 2017 yılında ilimizde 59 bin 969 dekarlık alanda 459 bin ton domates üretimi oldu. Tokat domatesi aroması ve tadı nedeniyle talep görüyor" dedi.

Şehirde 3 salça fabrikası var

Şahin, Tokat'ta üretilen domatesin yüzde 90'ının il dışına gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt içinde Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile başta İstanbul ve Ankara gibi metropoller olmak üzere yaklaşık 54 il pazarlarına gönderiliyor. İlimizde 3 tane salça fabrikamız var."

Tokat'ta 13 bin ailenin domates tarımı ile uğraştığını aktaran Şahin, "Bu potansiyel, gerek tohum distribütörlerinin gerekse hazır fide işletmelerinin ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: AA