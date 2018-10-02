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Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi

Türkiye, ticarette ulusal para birimlerinin artırılmasına yönelik hamle doğrultusunda ilk defa Rusya'dan ruble ile buğday alacak.

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Türkiye ve Rusyadan ticarette ulusal para hamlesi

Rusya merkezli SovEkon Analitik Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya’dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein buğday alacağı belirtildi.

Buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildiği açıklamada, ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi.

Putin, Erdoğan'ın açıklamalarına destek vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu görüşe destek çıkarak, ikili ticarette ulusal para kullanımının, dış faktörlerin olumsuz etkisini en aza indirgeyeceğini vurgulamıştı.

Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye’ye 1,2 milyon ton buğday ihraç etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, rusya, Rus Rublesi, buğday
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