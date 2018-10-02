Türkiye'nin ilk lens fabrikasından 80 ülkeye ihracat

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Anadolu Tıp Teknolojileri firmasında, 2005 yılından bu yana göz içi katarakt ve kontakt lens üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin ilk göz içi lens üretim tesisi olma özelliğini taşıyan fabrika, yıllık ürettiği 400 bin adet lensi, iç ve dış pazarda satışa sunuyor.

Lensler "hidrofobik akrilik" malzemeden yapılıyor

Fabrikanın Genel Müdürü Alper Kılınç, ürettikleri lenslerin, katarakt ameliyatlarında kullanıldığını söyledi.

Tamamen yerli ve milli bir firma olduklarını vurgulayan Kılınç, üretilen lenslerin dünyada en çok tercih edilen "hidrofobik akrilik" malzemeden yapıldığını ve kullanılan ham maddenin patentinin ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) ait olduğunu anlattı.

Kılınç, fabrikanın yıllık 1 milyon lens üretebilecek kapasitesinin bulunduğundan bahsetti. Ayrıca ham maddenin üretilmesi aşamasından paketlemeye kadar yüzde 100 yerli üretim yaptıklarını belirten Kılınç, "Fabrikamız tüm kalite belgelerine sahiptir, ürettiğimiz ürünler yüksek teknolojiye sahip ve yüksek katma değeri olan ürün" dedi.

80 ülkeye yerli ve milli lens ihracatı

Üretimi yapılan göz içi kontakt lenslerin 80 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Kılınç, Türkiye'deki tüm hastanelerin lens ihtiyacını karşılamaya talip olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıllık 150 bin adet lens ihracatımız bulunuyor. Türkiye'de kullanılan ürünlerin büyük çoğunluğu yurt dışından geliyor, ithal ediliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı birçok ürünün fiyatlarında yükselmeler oluyor. Fabrikamızda yüzde 100 yerli olarak ürettiğimiz ürünlerle Türkiye'de bütün hastanelerde kullanılan kontakt lens ihtiyacını Türk lirası bazında ve çok daha ekonomik olarak karşılamaya talibiz."

Kaynak: AA