Üniversite öğrencilerine büyük fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor

Program, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak amacıyla düzenlendi.

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerinin hem teorik hem de pratik eğitimlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Programdan, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu programdan faydalanamayacak.

Başvuru yapacak adaylarda, devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak, örgün eğitimde aktif öğrenci statüsünde bulunmak, aile gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gibi kriterler aranıyor.

Kriterleri sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri 17-21 Ekim, Samsun Üniversitesi öğrencileri ise 16-20 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Programın detaylarına İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden veya "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.