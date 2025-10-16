Açık 18.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 16.10.2025 10:26

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 32,2 arttı.

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 195,7'ye çıktı.

KFE, eylülde yıllık yüzde 32,2 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 2,3, İzmir'de ise yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 41,1, İzmir'de yüzde 34,4 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül ayında en yüksek yıllık artış yüzde 41,1 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,6 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

Emlak Konut TÜİK
OKUMA LİSTESİ