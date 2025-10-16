Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.10.2025 10:01

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'da "Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Veri kaynaklarının iktisadi faaliyetin gücü konusunda farklılık gösterdiğini belirten Karahan, dijitalleşmeye geçişin çeşitli veri açıklamalarını bulanıklaştırdığını ve makroekonomik verilerin okunmasını daha zor hale getirdiğini ifade etti.

Karahan, güçlü gerçek zamanlı çıkarımlar yapmak için geniş bir gösterge setini izlediklerini bildirdi.

Bütün olarak değerlendirildiğinde, ekonomik aktivite ve talep göstergelerinin ılımlı seyrin devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Türk savunma sanayii SAHA EXPO'da sahne alacak
11:50
Bakan Yumaklı: Tarım ürünlerinin sürdürülebilir ihracatı, fiyat istikrarına da katkı sağlayacak
11:47
Türkiye'nin telefon karnesi: En çok 182 ile en uzun 170 ile konuşuldu
11:40
Bakanlıktan, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin açıklama
11:35
Marmara Denizi'nin güneyinde müsilaja rastlanmadı
11:28
Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor
Döşemealtı'nda nar hasadı
Döşemealtı'nda nar hasadı
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsü durağa girdi: Kaza anı kamerada
İstanbul'da İETT otobüsü durağa girdi: Kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ