Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.10.2025 09:37

Altının gramı 5 bin 683 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 683 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 630 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 360 liradan satılıyor

Altının gramı 5 bin 683 liradan işlem görüyor
[Fotograf: AA]

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,7 artışla 5 bin 662 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 683 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 630 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 360 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 242,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 226 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ticaret gerginliği, ABD'de federal hükümetin kapanması ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor
09:46
Türkiye’ye giriş yapan tırda kaçak "güvercin" operasyonu
09:36
Bakan Güler'den, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirme
09:26
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
09:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek
09:02
Türkiye’nin 4 ülkeyle anlaşmaları yürürlüğe girdi
Meksika’da fırtına sonrası sel ve su baskınları yaşandı
Meksika’da fırtına sonrası sel ve su baskınları yaşandı
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ