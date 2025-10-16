Açık 18.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 16.10.2025 10:32

Güneydoğu'da 9 ayda 2,6 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri, yılın ilk 9 ayında 2,6 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu'da 9 ayda 2,6 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,6'lık artışla 2,6 milyar dolara ulaştı.

Bölgenin hububat ihracatında Irak pazarı 725,9 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Suriye'ye yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,8'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, küresel fiyat oynaklıklarına karşı dirençli, inovasyona dayalı bir ihracat modeliyle sürdürülebilir büyümeyi tüm pazarlarda kalıcı hale getirmeyi öncelediklerini belirtti.

Kadooğlu, "Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüzde 4,5 paya sahip olan hububat sektörü, bölgemizdeki yaklaşık yüzde 30'luk payı ile Güneydoğu'nun ekonomik omurgasını oluşturuyor. Bu fark, tarımsal üretimden işlenmiş gıda ihracatına kadar uzanan zincirdeki disiplinin, güvenilirliğin ve yıllar içinde oluşan güçlü sanayi kültürünün bir sonucudur" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracat Hububat
