Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 224 sözleşmeli personel alacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Son Haberler
- 10:51
- 10:38
- 10:35
- 10:55
- 10:31
Sıradaki Haber
Cazibe Merkezleri teşvikleri 2 yıl daha uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz