Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 02:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kur Korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı desteklenmesine ilişkin kararda yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı.
Karara göre kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı.
Böylece 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar da kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.
Etiketler: Resmi Gazete Dolar
Sıradaki Haber
ABD stratejik petrol rezervi için petrol alımına başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz