Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.03.2026 11:32

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Şubat 2026 itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92 artarak, 395 bin 697'ye yükseldi.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı

Türkiye'de şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 17 milyon 523 bin 423 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre, karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı 400 bine dayandı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Şubat 2025'te, 206 bin 22 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 92 artışla 395 bin 697 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillere yoğun ilgi

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında, 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, Şubat 2026 itibarıyla 741 bin 149'a çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla 4,2 olarak kaydedildi.

ETİKETLER
Elektrik Elektrikli Araç Enerji Otomotiv TOGG Trafik Yakıt
Sıradaki Haber
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek
13:30
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak
13:32
Genç çiftlere bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı
13:16
Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği
13:11
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
13:30
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ