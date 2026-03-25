Ekonomi
TRT Haber-AA 25.03.2026 10:34

Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve petrol açısından depolarımızda bir sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını ancak jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin doğal gaz ve petrol açısından depolarda şu anda bir sıkıntı gözükmediğini belirten Bayraktar şunları aktardı:

"Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığı yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede. Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmuyor. Ancak jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebilir. Küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyeti vatandaşa yansıtılmıyor."

Karadeniz'de yeni sondaj müjdesi

Bayraktar, yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağı müjdesini de paylaştı.

