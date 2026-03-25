Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.03.2026 10:00

Altın fiyatları ne kadar? İşte rakamlar...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 491 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 820 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar? İşte rakamlar...

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 6 bin 382,7 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 820 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,7 üstünde 4 bin 551 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa vadede sona erebileceğine yönelik güçlü mesajlar sonrasında yüksek enflasyon endişelerinin hafiflemesi ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesi altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ