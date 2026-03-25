Altın fiyatları ne kadar? İşte rakamlar...

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 6 bin 382,7 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 820 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,7 üstünde 4 bin 551 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa vadede sona erebileceğine yönelik güçlü mesajlar sonrasında yüksek enflasyon endişelerinin hafiflemesi ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesi altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.