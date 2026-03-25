Ekonomi
AA 25.03.2026 10:05

BIST 100 endeksi güne 13.029,32 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 12.930,16 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,16 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,63 ile kimya petrol plastik oldu.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki günkü Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarına ek dün de İran ile müzakere halinde olduklarını ifade etmesi bölgedeki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine dair umutları artırdı.

Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması yatırımcıları temkinli hareket etmeye yöneltirken, bu durum piyasaların güçlü bir toparlanmaya girmesini engelliyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri verilerinin, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, 12.800 ve 12.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sıradaki Haber
Türkiye'de işsizlik oranı son 21 yılın en düşük seviyesine indi
SON HABERLER
11:35
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
11:36
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı
11:27
İçme suyu barajlarındaki doluluk oranı arttı
11:28
Arıların genetiğini bozan gizli tehlike
11:18
STRATCOM başlıyor: Orta Doğu'daki savaş masaya yatırılacak
11:18
e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı
